Журналіст Ігор Циганик заявив, що не виключає зникнення луганського колективу з футбольної карти України. Зоря спростувала цю інформацію.

"Зоря була, є і буде": луганський клуб спростував інформацію про припинення існування

Відреагував на чутки і Громов. "Звичайно, коли вийшла ця новина, то це шокувало всіх. Ми не можемо на це вплинути. З президентом (Євгеном Геллером – прим.) зв'язку немає. Гендиректор каже, що може. От і все", – сказав Артем в етері ТК Футбол.

До початку повномасштабної війни Росії проти України Зоря розташовувалась на третій сходинці турнірної таблиці Прем'єр-ліги, відстаючи від третього СК Дніпро-1 на 4 пункти.

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