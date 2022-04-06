Громов – о потенциальном исчезновении Зари: "Это шокировало всех, с президентом связи нет"
Форвард луганцев Артем Громов прокомментировал возможное прекращение деятельности клуба из-за войны России против Украины.
Журналист Игорь Цыганык заявил, что не исключает исчезновения луганского коллектива с футбольной карты Украины. Заря опровергла эту информацию.
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Отреагировал на слухи и Громов. "Конечно, когда вышла эта новость, то это шокировало всех. Мы не можем на это повлиять. С президентом (Евгеном Геллером – прим.) связи нет. Гендиректор говорит, что может. Вот и все", – сказал Артем в эфире ТК Футбол.
До начала полномасштабной войны России против Украины Заря располагалась на третьей строчке турнирной таблицы Премьер-лиги, отставая от третьего СК Днепр-1 на 4 пункта.
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