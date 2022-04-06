Журналист Игорь Цыганык заявил, что не исключает исчезновения луганского коллектива с футбольной карты Украины. Заря опровергла эту информацию.

"Заря была, есть и будет": луганский клуб опроверг информацию о прекращении существования

Отреагировал на слухи и Громов. "Конечно, когда вышла эта новость, то это шокировало всех. Мы не можем на это повлиять. С президентом (Евгеном Геллером – прим .) связи нет. Гендиректор говорит, что может. Вот и все", – сказал Артем в эфире ТК Футбол .

До начала полномасштабной войны России против Украины Заря располагалась на третьей строчке турнирной таблицы Премьер-лиги, отставая от третьего СК Днепр-1 на 4 пункта.