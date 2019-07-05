Гризманн в Барселону: Атлетико обвинил игрока и "блаугранас" в неуважении и выдвинул свои условия

Мадридский Атлетико резко высказался о ситуации Антуана Гризманна и Барселоны и выдвинул жесткие условия.

"14 мая Антуан Гризманн проинформировал Мигеля Анхеля Хиля, Диего Симеоне и Андреа Берта о решении покинуть клуб в конце сезона.

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Через несколько дней после этого Атлетико узнал, что Барселона и игрок достигли соглашения в марте, в дни после ответного матча Лиги чемпионов с Ювентусом, а условия соглашения они обсуждали с середины февраля.

В связи с сегодняшним заявлением президента Жозепа-Марии Бартомеу, мы хотим заявить, что это правда. Вчера состоялась встреча Мигеля Анхеля Хиля с генеральным директором Барселоны Оскаром Грау по просьбе "блаугранас".

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На этом совещании господин Грау выразил намерение после того, как отступные в контракте Антуана Гризманна снизились с 200 до 120 миллионов евро, потребовать отсрочки платежа вышеупомянутой суммы по состоянию на 1 июля.

Очевидно, что Атлетико ответил отрицательно, понимая, что Барселона и Гризманн не уважают наш клуб и всех его болельщиков.

В результате этой ситуации, сегодня Атлетико попросил игрока, его сестру-агента и его адвоката, в соответствии с их контрактными обязательствами с нашим клубом, появиться в следующее воскресенье на клубной базе, чтобы начать предсезонyю с остальными игроками", – говорится в заявлении на официальном сайте Атлетико.