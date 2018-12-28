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Грізманн розповів про найважчий період під керівництвом Сімеоне

00:52 50 Читать на русском
Грізманн розповів про найважчий період під керівництвом Сімеоне
Антуан Грізманн / фото із соцмереж

Форвард Атлетіко Антуан Грізманн розповів, з якими труднощами зіткнувся після переходу в мадридський клуб.

"Спочатку мені було важко адаптуватися до стилю Дієго Сімеоне. Його основними складовими є гра в захисті і біг. Мені довелося багато працювати, щоб звикнути.

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Мені дуже допомогли одноклубники, зокрема Дієго Годін. Ці труднощі дозволили мені стати гравцем, який прагне до досягнення багатьох цілей", – цитує Грізманна Cadena Ser.

Нагадаємо, Антуан виступає за Атлетіко з 2014 року. У нинішньому сезоні іспанської Прімери 27-річний нападник забив 7 голів і віддав 6 результативних передач в 17 матчах.

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Теги
Антуан Грізманн Антуан Грізманн Атлетіко Атлетіко Іспанія Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне
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