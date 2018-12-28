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Годін одружився – подаровані гроші молодята пожертвували госпіталю для недоношених дітей

27 грудня 23:45 103 Читать на русском
Годін одружився – подаровані гроші молодята пожертвували госпіталю для недоношених дітей
Дієго Годін та Софія Херрера / соцмережі

Захисник мадридського Атлетіко і збірної Уругваю Дієго Годін у себе на батьківщині відсвяткував весілля.

Дружиною капітана Атлетіко стала Софія Херрера, дочка колишнього футболіста Хосе Херрери.

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На урочистий захід були запрошені чимало футболістів. Зокрема на весіллі були помічені Дієго Форлан, Луїс Суарес, Едінсон Кавані, Антуан Грізманн, Коке, Хуанфран та інші.

Як повідомляє Sportf, молодята вирішили не залишати весільні подарунки собі, а пожертвували їх до фонду уругвайського госпіталю, в якому доглядають за недоношеними дітьми.

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Теги
Світ Дієго Годін Дієго Годін Атлетіко Атлетіко
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