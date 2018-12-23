Грізманн не переконав Ернандеса залишитись в Атлетіко – Баварія продовжує тиснути на гравця

Захисник Атлетіко Лукас Ернандес перебуває за крок від зміни клубу.

22-річний оборонець все ще налаштований перебратись у Баварію, яка готова виплатити "матрацникам" клаусулу футболіста (85 млн євро).

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Мюнхенський гранд наразі не підтверджує факту перемовин з Лукасом Ернандесом, однак на Ванда Метрополітано переконані, що чемпіон світу-2018 перебуває під сильним тиском з боку німців. "Складається враження, що його поспіхом змушують прийняти пропозицію", – цитує AS джерело з Атлетіко.

Перед матчем проти Еспаньйола Дієго Годін, Антуан Грізманн та Коке провели коротку бесіду з Лукасом, щоб вмовити його не покидати команду, але французький універсал "дуже холодно відповів партнерам", додає джерело.

Очікується, що в найближчі дні керівництво "матрацників" проведе з Ернандесом черговий раунд перемовин. Наразі гравець однією ногою перебуває поза межами клубу.

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