Нападник Атлетіко Антуан Грізманн відмовився від переїзду в Саудівську Аравію, тому що хоче стати найкращим бомбардиром в історії Атлетіко.

"Були пропозиції, дзвінки та контакти, але я зосереджений на своєму клубі. Мені залишилося 15 голів до першого місця в списку найкращих бомбардирів Атлетіко за всю історію. Я прямо сказав своїй сестрі: "Я не піду, я залишуся тут".

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Я планую побити цей рекорд. Знадобився час, щоб відновити свою репутацію в очах уболівальників, зараз не час йти з Атлетіко", – цитує Грізманна Get Football News France.

Нагадаємо, що раніше Foot Mercato повідомляв, що Аль-Наср мав намір придбати Грізманна за 25 млн євро – представники клубу зустрічалися для обговорення потенційної угоди в Лондоні.

Грізманн забив за Атлетіко 158 голів і оформив 76 асистів у 344 матчах за столичну команду. Рекорд Атлетіко за результативністю належить Луїсу Арагонесу – 172 м'ячі. Контракт Антуана з клубом дійсний до 2026 року.

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