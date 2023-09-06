Нападающий Атлетико Антуан Гризманн отказался от переезда в Саудовскую Аравию, потому что хочет стать лучшим бомбардиром в истории Атлетико.

"Были предложения, звонки и контакты, но я сосредоточен на своём клубе. Мне осталось 15 голов до первого места в списке лучших бомбардиров Атлетико за всю историю. Я прямо сказал своей сестре: "Я не уйду, я останусь здесь".

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"Я планирую побить этот рекорд. Понадобилось время, чтобы восстановить свою репутацию в глазах болельщиков, сейчас не время уходить из Атлетико", – цитирует Гризманна Get Football News France.

Напомним, что ранее Foot Mercato сообщал, что Аль-Наср намеревался приобрести Гризманна за 25 млн евро – представители клуба встречались для обсуждения потенциальной сделки в Лондоне.

Гризманн забил за Атлетико 158 голов и оформил 76 ассистов в 344 матчах за столичную команду. Рекорд Атлетико по результативности принадлежит Луису Арагонесу - 172 мяча. Контракт Антуана с клубом действителен до 2026 года.

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