Грізманн повідомив, де хоче завершити кар'єру

Форвард Атлетіко Антуан Грізманн розповів, в якому чемпіонаті хоче провести останні роки кар'єри.

"Я хочу пограти в MLS, і завершити там свою кар'єру. У США інше мислення. Мені подобається НБА і її бізнес-сторона. Я також люблю американський футбол, і люблю США в цілому. Коли я там, мене ніхто не впізнає", – цитує Грізманна ESPN.

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Нагадаємо, влітку цього року француз міг перейти в Барселону, але відмовив "блаугранас" заради Атлетіко. Також форвард разом зі збірною Франції виграв чемпіонат світу-2018, реалізувавши пенальті в фінальному матчі з Хорватією (4:2).

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