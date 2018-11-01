toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ФУЛХЕМ КУБОК УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ДИНАМО

Грізманн повідомив, де хоче завершити кар'єру

16:57 585 Читать на русском
Грізманн повідомив, де хоче завершити кар'єру
Антуан Грізманн / ФІФА

Форвард Атлетіко Антуан Грізманн розповів, в якому чемпіонаті хоче провести останні роки кар'єри.

"Я хочу пограти в MLS, і завершити там свою кар'єру. У США інше мислення. Мені подобається НБА і її бізнес-сторона. Я також люблю американський футбол, і люблю США в цілому. Коли я там, мене ніхто не впізнає", – цитує Грізманна ESPN.

Топ-10 зірок МЛС: вожак Ібрагімовіч та нестримний Руні – як для них склався регулярний сезон

Нагадаємо, влітку цього року француз міг перейти в Барселону, але відмовив "блаугранас" заради Атлетіко. Також форвард разом зі збірною Франції виграв чемпіонат світу-2018, реалізувавши пенальті в фінальному матчі з Хорватією (4:2).

Грізманн увірвався у топ-10 бомбардирів збірної Франції

Теги
Іспанія Антуан Грізманн Антуан Грізманн Атлетіко Атлетіко МЛС
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
46
хв
Манчестер Сіті
21:45
Фулхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук