Гризманн сообщил, где хочет завершить карьеру

Форвард Атлетико Гризманн рассказал, в каком чемпионате хочет провести последние годы карьеры.

"Я хочу поиграть в MLS, и завершить там свою карьеру. В США другое мышление. Мне нравится НБА и ее бизнес-сторона. Я также люблю американский футбол, и люблю США в целом. Когда я там, меня никто не узнает", – цитирует Гризманна ESPN.

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Напомним, летом этого года француз мог перейти в Барселону, но отказал "блаугранас" ради Атлетико. Также форвард вместе со сборной Франции выиграл чемпионат мира-2018, реализовав пенальти в финальном матче с Хорватией (4:2).

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