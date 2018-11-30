"Грізманн Мбаппе": французька пара назвала сина на честь гравців збірної, соціальні служби проти надмірного фанатизму

Подружня пара французьких вболівальників показала, хто насправді "вірні збірній".

Молода сім'я з французького міста Брів вирішила оригінально підійти до питання вибору імені своєму новонародженому сину.

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Пара залишилась настільки враженою перемогою збірної Франції на ЧС-2018, що вирішила назвати сина на честь лідерів національної команди. Дитину назвали Грізманн Мбаппе, повідомляє видання La Montagne.

Представники місцевих соціальних служб виступили проти такої ініціативи, переконуючи, що за місцевими законами, дітей слід називати так, щоб ім'я не суперечило їхнім інтересам і не порушувало право на збереження прізвища.

Якщо суд стане на сторону соціальних служб, то молодим батькам прийдеться помізкувати над новим іменем.

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