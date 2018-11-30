toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
АСТАНА - ДИНАМО ВОРСКЛА - АРСЕНАЛ ЛІГА ЄВРОПИ

"Грізманн Мбаппе": французька пара назвала сина на честь гравців збірної, соціальні служби проти надмірного фанатизму

11:51 134 Читать на русском
"Грізманн Мбаппе": французька пара назвала сина на честь гравців збірної, соціальні служби проти надмірного фанатизму
Антуан Грізманн та Кіліан Мбаппе / Фото ФІФА

Подружня пара французьких вболівальників показала, хто насправді "вірні збірній".

Молода сім'я з французького міста Брів вирішила оригінально підійти до питання вибору імені своєму новонародженому сину.

Марадона сконфузився під час інтерв'ю – легенда не зміг зв'язати два слова

Пара залишилась настільки враженою перемогою збірної Франції на ЧС-2018, що вирішила назвати сина на честь лідерів національної команди. Дитину назвали Грізманн Мбаппе, повідомляє видання La Montagne.

Представники місцевих соціальних служб виступили проти такої ініціативи, переконуючи, що за місцевими законами, дітей слід називати так, щоб ім'я не суперечило їхнім інтересам і не порушувало право на збереження прізвища.

Якщо суд стане на сторону соціальних служб, то молодим батькам прийдеться помізкувати над новим іменем.

"Це справді непристойні суми", – Мбаппе незадоволений законами трансферного ринку

Теги
Франція Франція Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Антуан Грізманн Антуан Грізманн футбольні курйози
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
26
хв
Фортуна
21:30
Майнц
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук