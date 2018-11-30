toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
АСТАНА - ДИНАМО КИЕВ ВОРСКЛА - АРСЕНАЛ ЛИГА ЕВРОПЫ

"Гризманн Мбаппе": французская пара назвала сына в честь игроков сборной, социальные службы против чрезмерного фанатизма

11:51 23 Читати українською
"Гризманн Мбаппе": французская пара назвала сына в честь игроков сборной, социальные службы против чрезмерного фанатизма
Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе / Фото ФИФА

Супружеская пара французских болельщиков показала, что такое на самом деле поддерживать свою сборную.

Молодая семья из французского города Брив решила оригинально подойти к вопросу выбора имени своему новорожденному сыну.

Марадона сконфузился во время интервью – легенда не смог связать два слова

Пара осталась настолько поражена победой сборной Франции на ЧМ-2018, что решила назвать сына в честь лидеров национальной команды. Ребенка назвали Гризманн Мбаппе, сообщает издание La Montagne.

Представители местных социальных служб выступили против такой инициативы, убеждая, что по местным законам, детей следует называть так, чтобы имя не противоречило их интересам и не нарушало право на сохранение фамилии.

Если суд встанет на сторону социальных служб, то молодым родителям придется поразмыслить над новым именем.

"Это действительно неприличные суммы", – Мбаппе недоволен законами трансферного рынка

Теги
Франция Франция Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Антуан Гризманн Антуан Гризманн футбольные курьёзы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
46
мин
Фортуна
21:30
Майнц
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук