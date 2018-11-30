"Гризманн Мбаппе": французская пара назвала сына в честь игроков сборной, социальные службы против чрезмерного фанатизма

Супружеская пара французских болельщиков показала, что такое на самом деле поддерживать свою сборную.

Молодая семья из французского города Брив решила оригинально подойти к вопросу выбора имени своему новорожденному сыну.

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Пара осталась настолько поражена победой сборной Франции на ЧМ-2018, что решила назвать сына в честь лидеров национальной команды. Ребенка назвали Гризманн Мбаппе, сообщает издание La Montagne.

Представители местных социальных служб выступили против такой инициативы, убеждая, что по местным законам, детей следует называть так, чтобы имя не противоречило их интересам и не нарушало право на сохранение фамилии.

Если суд встанет на сторону социальных служб, то молодым родителям придется поразмыслить над новым именем.

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