Нападник збірної Франції Антуан Грізманн зізнався, що прагне в неділю підняти над головою трофей.

"Ле Бльо" кров з носа треба перемагати, адже Коке буде дразнити мене щодня. У понеділок я хочу бути тим, хто дразнитиме", – заявив Грізманн у коментарі L’Équipe.

Іспанія – Франція: фінал Ліги націй довірили арбітру, який "позбавив" Динамо перемоги в ЛЧ

У півфіналі Ліги націй Францій перестріляла Бельгію (3:2), а Іспанія мінімально переграла Італію (2:1). Вирішальна зустріч між "Фурією" та "Ле Бльо" відбудеться 10 жовтня, стартовий свисток пролунає о 21:45.

До слова, Коке, про якого згадав Антуан Грізманн, є його одноклубником. Обоє цього сезону знову возз'єднались в Атлетіко.

Бельгія – Франція: дворова битва з п'ятьма голами, тріумф Мбаппе та сумнівні перспективи "Ле Бльо" у фіналі Ліги націй