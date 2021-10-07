Вирішальну частину Ліги націй УЄФА 2020/21 випало провести Італії. У першому півфіналі турнір покинула "Скуадра Адзурра", яка програла Іспанії у Мілані – в Турині ж збірні Бельгії та Франції вирішували, хто стане суперником "Фурії" в битві за трофей. На таку важливу зустріч обидві збірні виставили основні склади. Цікаво, що у старті "Ле Бльо" вперше вийшли одразу два брати Ернандеси (Тео й Люка)

Бельгія – Франція: онлайн-трансляція півфіналу Ліги націй – як це було

Перші 15 хвилин зустрічі виявились надзвичайно цікавими. Команди розпочали з місця в кар'єр, відмовившись від розвідки й одразу почавши відповідати моментом на момент. Так, вже на 4-й хвилині Бельгія мала відкривати рахунок внаслідок прориву Лукаку правим флангом та прострілу, який Кунде неоковирно скинув на Де Брюйне – Кевін пробив метрів з семи, однак Льоріс парирував.

Франція одразу ж відповіла вриванням Мбаппе у штрафний з обіграшем Куртуа, однак для подальшого удару кут виявився занадто гострим. Крім того, Павар п'яткою замикав крос від Мбаппе – Куртуа спіймав сферу. Були й менш гострі епізоди.

М'яч рухався від воріт до воріт на високих швидкостях, однак у середині першого тайму Бельгія несподівано підсіла, закрившись на власній третині. Франція розкатувала затяжні позиційні атаки, ефективно пресингуючи суперника в разі втрат і тікаючи в контратаки при спробі "дияволів" відвести гру від власних воріт. Втім, при шаленій перевазі в активності підопічні Дідьє Дешама не створили жодного небезпечного моменту. Можна згадати тільки удар Мбаппе метрів з 22-х після красивої діагоналі та двох скидок головою, але Куртуа спокійно спіймав м'яч.

Команда Роберто Мартінеса розчаровувала, однак в останні 15 хвилин бельгійці перехопили ініціативу. Тепер вже вони не вилазили з чужої третини поля, будуючи затяжні комбінації. На 31-й хвилині такий футбол міг завершитись виходом Азара віч-на-віч – "Ле Бльо" врятував відчайдушний підкат від Кунде. На 37-й же "дияволи" таки відкрили рахунок: Карраско отримав передачу від Де Брюйне, змістився з лівого флангу в штрафний, хитнув Павара й пробив у ближній кут, спіймавши Льоріса на протиході – 1:0!

Не встигли французи зрозуміти, що сталося, як прилетів другий гол! На 41-й хвилині Лукаку уникнув офсайду, отримав класну передачу від Де Брюйне й шикарно розвернувся, відірвавшись від Люки Ернандеса. Після цього Ромелу наважився вистрілити з гострого кута у ближню дев'ятку – і він влучив! 2:0. Ще за три хвилини Азар завдав удару метрів з 22-х у лівий нижній кут, однак цього разу Льоріс парирував. На перерву команди відправились за комфортної переваги збірної Бельгії.

Другий тайм розпочався без кадрових перестановок. Бельгія прогнозовано відійшла назад, граючи по рахунку, а Франція насіла на штрафний суперника. Вже на 48-й хвилині Погба спробував відзначитись дальнім ударом, однак вийшло неточно. Ще через дві хвилини Поль перестрибнув Алдервейрельда й замкнув навіс від Грізманна – і знову неточно. На 58-й же підопічні Дідьє Дешама змарнували фантастичний момент: Мбаппе легко переграв Карраско на правому фланзі й прострілив на ближній кут воротарського, а Грізманн, випередивши усіх захисників, пробив метрів з чотирьох – м'яч пройшов поруч зі стійкою!

Бельгія за цей період мала лишень слабенький удар Лукаку з правої в руки Льорісу. Контргра у "дияволів" не йшла, а "Ле Бльо" з кожною хвилиною посилювали свій тиск, шукаючи шпарини в обороні. Зрештою, на 62-й хвилині вони добилися свого: Мбаппе увімкнув дриблінг, продерся в штрафний і віддав пас на Бензема, а той, перебуваючи в оточенні кількох захисників, підробив м'яч під ліву й пробив з півоберту – точно в дальній нижній кут! 1:2.

Франція не дала Бельгії прийти до тями, продовживши свою навалу на ворота Куртуа. На 64-й хвилині вривання Грізманна завершилось панікою і падінням Антуана (без фолу), а на 65-й Бензема ледь не вийшов віч-на-віч – Куртуа першим встиг до м'яча. Оборона підопічних Роберто Мартінеса тріщала по швах, а на 67-й хвилині вона провалилася капітально. Грізманн після заблокованого вривання Мбаппе зачепився за відскок і отримав по нозі від Тілеманса, а рефері після перегляду відеоповтору призначив пенальті! Мбаппе впевнено його реалізував – 2:2!

Франція зрівняла рахунок, однак на 73-й хвилині Бельгія могла відновити свою перевагу внаслідок потужного удару Де Брюйне метрів з 22-х. Кевін цілив під поперечку, але Льоріс кінчиками пальців перевів сферу над поперечкою. Ще за хвилину Вертонген замкнув подачу з кутового, пробивши з близької відстані, але м'яч знову пройшов трішки вище воріт.

Франція відповіла не менш круто: на 77-й Грізманн пробив з меж карного майданчика, Вертонген заблокував, а Погба бахнув з відскоку – Куртуа врятував "дияволів"! На 79-й Грізманна знову впустили на лінію штрафного, однак його удар виявився неточним.

В ендшпілі зустрічі пішли гойдалки. Команди збиралися взяти перемогу в основний час, почавши розмінюватись атаками. на 86-й хвилині Франція могла спіймати Бельгію прихованим ударом Мбаппе з лінії штрафного – Куртуа не бачив м'яча, однак той пролетів поруч зі стійкою! "Дияволи" відповіли ще краще: Карраско прорвався лівим флангом і прострілив на лінію воротарського, а Лукаку замкнув – гол! Втім, після перегляду офсайду взяття воріт скасували, адже Ромелу перебував у офсайді. І одразу ж після цього "червоні" могли програти внаслідок прекрасного удару Погба зі стандарту на 89-й хвилині. Поль метрів з 24- влучив у хрестовину!

Основний час завершився внічию, однак на першій компенсованій хвилині Бельгія зазнала катастрофи. Грізманн обігрався з Мбаппе й запустив передачу на хід Павару правим флангом, той прострілив у карний майданчик, а всі футболісти пролетіли повз м'яч – всі, крім Тео Ернандеса. Латераль прийняв м'яч з метрів з 20-ти потужно пробив у дальній кут – 2:3!

Цей гол виявився вирішальним. Франція святкує перемогу й виходить у фінал Ліги націй УЄФА 2020/21!

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