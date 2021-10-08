УЄФА визначився з бригадою суддів, які працюватимуть на вирішальному матчі Ліги націй.

Поєдинок між Іспанією та Францією обслужить 42-річний англієць Ентоні Тейлор, інформує офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники – Гері Бесвік і Адам Нанн. Четвертим рефері буде Крейг Поусон, а за VAR відповідатиме Стюарт Атвелл. Фінал Ліги націй Іспанія – Франція відбудеться 10 жовтня, початок о 21:45.

До слова, бригада Тейлора працювала на матчі 1-го туру Ліги чемпіонів між Динамо і Бенфікою (0:0). Англієць з подачі VAR скасував гол Миколи Шапаренка на останніх хвилинах зустрічі.

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