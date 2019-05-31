Грізманн домовився про контракт з Барселоною ще півроку тому – Атлетіко може поскаржитись на каталонців

Сага із трансфером нападника Атлетіко Антуана Грізманна в Барселону, схоже, підходить до завершення.

Грізманн узгодив контракт з Барселоною ще в листопаді 2018-го, а підписав його в березні поточного року, повідомляє Cadena SER.

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Таким чином, 6 квітня в рамках 31-го туру Ла Ліги французький форвард Атлетіко грав проти своєї майбутньої команди вже з підписаним контрактом (тоді "матрацники" програли 2:0).

В таборі мадридського клубу обурені такою поведінкою каталонців, і роздумують над скаргою в УЄФА. Адже за регламентом, клуб може вести переговори з футболістом не менш, ніж за півроку до завершення чинного контракту. Нагадаємо, угода Антуана з "матрацниками" діє до 2023 року.

Очікується, що "блаугранас" оголосять про трансфер Грізманна вже в липні, адже саме тоді клаусула гравця знизиться з 200 млн євро до 120.

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