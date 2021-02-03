Альмерія приймала Севілью у чвертьфіналі Кубка Іспанії. Читайте звіт зустрічі на Футбол 24.

Кубок Іспанії, 1/4 фіналу

Альмерія – Севілья – 0:1

Гол: Окампос, 67

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Севілья прогнозовано заволоділа ініціативою у зустрічі, але відкрити рахунок підопічним Лопетегі не вдавалось.

Вирішальний м'яч у зустрічі був забитий у середині другого тайму. Навіс з правого флангу влучно головою замкнув Окампос. Попри гол гості продовжили контролювати ситуацію і довели гру до логічного кінця.

Севілья завоювала путівку у півфінал Кубка Іспанії.

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