Севілья здолала Альмерію та пробилась у півфінал Кубка Іспанії
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Альмерія приймала Севілью у чвертьфіналі Кубка Іспанії. Читайте звіт зустрічі на Футбол 24.
завершено
Кубок Іспанії, 1/4 фіналу
Альмерія – Севілья – 0:1
Гол: Окампос, 67
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Севілья прогнозовано заволоділа ініціативою у зустрічі, але відкрити рахунок підопічним Лопетегі не вдавалось.
Вирішальний м'яч у зустрічі був забитий у середині другого тайму. Навіс з правого флангу влучно головою замкнув Окампос. Попри гол гості продовжили контролювати ситуацію і довели гру до логічного кінця.
Севілья завоювала путівку у півфінал Кубка Іспанії.
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