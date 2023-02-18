Нещодавно з 21-річного гравця зняли всі звинувачення у зґвалтуванні, але клуб не поспішає повертати його до команди. Манчестер Юнайтед проводить власне розслідування, і поки воно не завершиться, Грінвуд залишиться поза полем.

Грінвуд незадоволений ставленням Манчестер Юнайтед і вже знайшов альтернативні варіанти продовження кар'єри

Нападник не втрачає надії та намагається відновити стосунки з партнерами по команді та клубом. Як повідомляє The Sun, Грінвуд час від часу зустрічається з гравцями Манчестер Юнайтед, деяких з них він знає з часів навчання в академії. Під час приватних зустрічей партнери по команді намагаються підтримати й вислухати Грінвуда. Наразі думки щодо повернення форварда у склад між гравцями розділилися.



Джерело також повідомляє, що жіноча команда, попри зняття всіх звинувачень з Грінвуда, стурбована його можливим поверненням до тренувань. На базі Манчестер Юнайтед жіноча та чоловіча команди мають спільні приміщення.

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