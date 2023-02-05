Нещодавно з Мейсона Грінвуда зняли всі обвинувачення у справі про можливе зґвалтування, напад, сексуальне насильство та погрози вбивством стосовно його дівчини. Манчестер Юнайтед не поспішає повертати форварда до основного складу, що, ймовірно, підштовхне англійця до зміни клубу.

Манчестер Юнайтед не поспішає повертати Грінвуда – нападник не грав рік через справу про зґвалтування

Мейсон Грінвуд в приватній розмові повідомив, що не бажає грати за Манчестер Юнайтед після того, як клуб не підтримав його, повідомляє The Sun.

Форвард розмірковує про переїзд в іншу країну. Він розглядає Китай як альтернативний варіант, якщо Манчестер Юнайтед вирішить розірвати з ним контракт.

Попри те, що прокуратура зняла всі обвинувачення, Манчестер Юнайтед вирішив провести власне розслідування. Клуб поки не допустив Грінвуда до тренувань.

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