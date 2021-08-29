Юный нападающий английского Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд голом в 3-м туре Премьер-лиги против Вулверхэмптона не только принес победу своей команде, но и вписал имя в историю соревнований.

19-летний нападающий стал лишь 4-м тинейджером в истории АПЛ, забившим 20+ голов. Об этом сообщает Opta Sports.

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Гринвуд забил единственный мяч в ворота Вулвз на 81-й минуте. Это 20-й гол юного англичанина в чемпионате. Раньше этот показатель в столь юном возрасте покорили признанные легенды лиги – Майкл Оуэн, Робби Фаулер и Уэйн Руни.

Отметим, что на профессиональном уровне Мейсон Гринвуд дебютировал еще в сезоне 2018/19. Всего в его активе 108 матчей во всех турнирах за МЮ, в которых форвард забил 32 мяча.

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