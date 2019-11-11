Грімм заявив, що готовий покинути посаду президента УПЛ наприкінці 2019 року

Президент української Прем'єр-ліги Томас Грімм не буде триматися за своє місце, якщо клуби знайдуть кращого кандидата.

"Знаю, що частина клубів хоче, щоб я залишався президентом УПЛ до кінця цього сезону. А що думають інші, потрібно ще з’ясувати. Хочу продовжувати працювати, але якщо клуби вирішать, що для наступного кроку у розвитку ліги потрібен новий президент, то я не стану проблемою.

Грімм виділив проблему, яка заважає знайти спільну мову із Суркісом

Навпаки, у такій ситуації закликатиму всіх подумати, як має виглядати майбутня команда менеджменту УПЛ. Якщо відверто, то не знаю, кого можуть обрати новим президентом, який би влаштував обидва табори і вирішив усі поточні питання. Ще раз. Якщо я головна проблема, то я готовий залишити УПЛ наприкінці 2019 року", – підкреслив Грімм у інтерв'ю Tribuna.

Шахтар – Динамо: УПЛ засудила поведінку уболівальників, які спричинили расистський скандал

Нагадаємо, швейцарський функціонер очолив УПЛ у квітні 2018 року, змінивши на цій посаді Володимира Генінсона.