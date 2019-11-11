Гримм заявил, что готов покинуть пост президента УПЛ в конце 2019

Президент украинской Премьер-лиги Томас Гримм не будет держаться за свое место, если клубы найдут лучшего кандидата.

"Знаю, что часть клубов хочет, чтобы я оставался президентом УПЛ до конца этого сезона. А что думают другие, нужно еще выяснить. Хочу продолжать работать, но если клубы решат, что для следующего шага в развитии лиги нужен новый президент, то я не стану проблемой.

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Напротив, в такой ситуации буду призывать всех подумать, как должна выглядеть будущая команда менеджмента УПЛ. Если откровенно, то не знаю, кого могут избрать новым президентом, который бы устроил оба лагеря и решил все текущие вопросы. Еще раз. Если я главная проблема, то я готов оставить УПЛ в конце 2019 года", – подчеркнул Гримм в интервью Tribuna.

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Напомним, швейцарский функционер возглавил УПЛ в апреле 2018 года, сменив на этом посту Владимира Генинсона.