Грімм виділив проблему, яка заважає знайти спільну мову із Суркісом

Президент УПЛ Томас Грімм розповів про свої спроби влаштувати очну зустріч з Ігорем Суркісом, щоб обговорити відмову Динамо щодо участі у єдиному телепулі.

"Регулярно намагаюся це зробити, але не так просто зустрітися із сім'єю Суркісів. Щоразу, коли я в Україні, готовий до діалогу. Ми перебуваємо в контакті з асистентом Ігоря Суркіса щодо дати нашої зустрічі.

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Більше того, ми мали домовленість на минулу п'ятницю, але, на жаль, вона зірвалася через 5-годинну затримку мого рейсу. Хоч ми і не сходимося в поглядах стосовно питань телепулу, але могли б почути один одного", – пояснив Грімм у інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, Динамо було одним з п'яти клубів УПЛ (разом з Карпатами, Десною, СК Дніпро-1 і Зорею), які бойкотували єдиний телепул перед сезоном 2019/20.

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