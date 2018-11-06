Грімм розповів, як прагне боротись із низькою відвідуваністю матчів УПЛ

Президент УПЛ Томас Грімм назвав методи вирішення проблеми із низькою відвідуваністю матчів чемпіонату.

"Я думаю, що єдиний пул дасть нам можливість це виправити і переглянути принципи розвитку футболу. Футбол – це не просто змагання, це подія цілого вік-енду. Наш продукт – УПЛ спільно із зусиллями клубів – має бути настільки хороший, щоб люди могли сказати: особисто я, моя сім'я і мої друзі готові витратити три євро і прийти на стадіон. І коли продукт буде ставати все кращим, то ми зможемо залучити більше вболівальників на стадіон.

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Дуже важливий і комфорт на трибунах. Коли буде достатня кількість туалетів, зручно обладнані трибуни, люди зможуть купити їжу або напої перед матчем або в перерві, тоді ми зможемо говорити, що спільними зусиллями ми рухаємося до нашої мети. Але це не щось, що потрібно робити від сьогодні до завтра", – цитує Грімма tribuna.com.

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