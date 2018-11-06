Грімм хоче помирити Динамо та ТК "Футбол 1/2" – він вважає конфлікт шкідливим для комерційної привабливості УПЛ

Президент УПЛ Томас Грімм розповів, як планує врегулювати конфлікт між Динамо і телеканалами "Футбол 1/2", якщо вони будуть офіційними трансляторами УПЛ при єдиному пулі.

"Нам відомо про цю проблему і ми її обговорювали з усіма сторонами конфлікту. Ми передбачимо в тендерній документації моменти, які дозволять як мінімум перегорнути цю сторінку і почати з чистого аркуша.

Грімм: Єдиний ТВ-пул буде з сезону 2019/20

Я впевнений, що при новій системі Динамо побачить переваги для себе. Настільки глибокий конфлікт між грандами футболу і телевізійного ринку не може бути корисним для комерційної привабливості нашого продукту.

Тепер у нас є документ, в якому ми плануємо окремим пунктом прописати, як ці права можуть бути використані. Ми зможемо регулювати і впливати і на наших мовників, і на клуби.

Зрозуміло, можна говорити про спортивні досягнення, хороші чи погані рішення, хороші чи погані виступи. Але якщо ми будемо переходити в політику, то це не приведе ні до чого хорошого з точки зору спорту. Потрібен прозорий гайдлайн, який буде регулювати ці моменти", – сказав Грімм порталу Tribuna.