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Грімм проти 16 клубів в УПЛ

23:05 161 Читать на русском
Грімм проти 16 клубів в УПЛ
Томас Грімм / Фото: соцмережі

Президент УПЛ Томас Грімм вважає, що Прем'єр-ліга повинна існувати в форматі 12 клубів.

"Прем'єр-ліга отримала від Арсенала-Київ пропозицію розглянути питання про розширення, але ніякого рішення не приймали. З цього приводу відбудеться ще одна зустріч в грудні.

Шахтар та ще кілька клубів УПЛ проти розширення чемпіонату до 16 команд, – ТаТоТаке

Опираючись на інформацію, яку я маю про фінансовий стан клубів, рівень їхньої інфраструктури, я б рекомендував залишити в Прем'єр-лізі 12 клубів, не розширюючи до 16", – сказав Грімм у ефірі програми "Великий футбол".

Теги
УПЛ формат УПЛ Томас Грімм
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