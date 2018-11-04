Грімм проти 16 клубів в УПЛ

Президент УПЛ Томас Грімм вважає, що Прем'єр-ліга повинна існувати в форматі 12 клубів.

"Прем'єр-ліга отримала від Арсенала-Київ пропозицію розглянути питання про розширення, але ніякого рішення не приймали. З цього приводу відбудеться ще одна зустріч в грудні.

Шахтар та ще кілька клубів УПЛ проти розширення чемпіонату до 16 команд, – ТаТоТаке

Опираючись на інформацію, яку я маю про фінансовий стан клубів, рівень їхньої інфраструктури, я б рекомендував залишити в Прем'єр-лізі 12 клубів, не розширюючи до 16", – сказав Грімм у ефірі програми "Великий футбол".