Грімм повідомив, коли в УПЛ запрацює VAR

VAR скоро можна очікувати на українських стадіонах / Фото FIFA

Президент Прем'єр-ліги зізнався про перспективи використання VAR в Україні.

"Чи можливий VAR в Україні? Так, думаю, ми зможемо його використовувати вже в другій половині наступного сезону в чемпіонаті України, навесні 2020 року.

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Правда, лише в двох матчах кожного туру УПЛ", – цитує Грімма FootbalHub.

За яким принципом обиратимуть матчі, де працюватиме система відеоповторів – поки невідомо.

Нагадаємо, сезон УПЛ 2019/20 розпочнеться 29 липня. В турнірі братимуть участь 12 команд.

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