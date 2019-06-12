toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УПЛ УКРАЇНА U-20 - ІТАЛІЯ U-20 ЄВРО-2020 ТРАНСФЕРИ

Грімм повідомив, коли в УПЛ запрацює VAR

18:17 265 Читать на русском
Грімм повідомив, коли в УПЛ запрацює VAR
VAR скоро можна очікувати на українських стадіонах / Фото FIFA

Президент Прем'єр-ліги зізнався про перспективи використання VAR в Україні.

"Чи можливий VAR в Україні? Так, думаю, ми зможемо його використовувати вже в другій половині наступного сезону в чемпіонаті України, навесні 2020 року.

Грімм назвав основну причину низької відвідуваності матчів УПЛ

Правда, лише в двох матчах кожного туру УПЛ", – цитує Грімма FootbalHub.

За яким принципом обиратимуть матчі, де працюватиме система відеоповторів – поки невідомо.

Нагадаємо, сезон УПЛ 2019/20 розпочнеться 29 липня. В турнірі братимуть участь 12 команд.

"Зізнавайся, бо тебе вже сплавили твої друзі". Екс-захисник Олімпіка звинуватив Баранку у шантажі – ексклюзивна сповідь

blog_ava
"Сподіваюсь, у Конституційного суду теж є VAR": реакція соцмереж на скандальний вихід України у фінал ЧС-2019 U-20
10:45
5278
Теги
УПЛ Томас Грімм Відеоасистент арбітра (VAR)
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
2
год
:
17
хв
Італія U-20
21:30
Еквадор U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук