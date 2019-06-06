Грімм назвав основну причину низької відвідуваності матчів УПЛ

Президент Української Прем'єр-ліги Томас Грімм розповів, як повернути українського вболівальника на стадіони.

"Я дивлюся багато матчів УПЛ, навіть коли я не в Україні. І спортивна вартість нашого продукту, попри те, що на деякі матчі приходять 500 вболівальників, досить хороша. Наша ліга досі на 9-му місці в рейтингу УЄФА.

Грімм: З керівництвом Шахтаря мені легше спілкуватись – вони володіють англійською, на відміну від інших клубів УПЛ

Протягом цього сезону я побував на домашніх матчах всіх команд. Зі спортивної точки зору вони відповідають рівню турніру. У деяких клубів є проблеми з інфраструктурою – старі стадіони. Якби у всіх були сучасні арени, то було б більше можливостей і зручностей для вболівальників. Але я бачу, що всі команди стараються зробити все, щоб привабити фанатів на трибуни.

Якби Шахтар і Олімпік могли грати в Донецьку, а Зоря в Луганську, то ситуація з відвідуваністю була б набагато кращою", – цитує Грімма видання Tribuna.

Нагадаємо, через російську агресію Шахтар, Зоря та Олімпік змушені грати свої домашні матчі поза межами своїх рідних міст.

Наскільки комфортно ходити на матчі УПЛ: стадіон "Україна"