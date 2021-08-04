Поки ще капітан Астон Вілли став ще на крок ближчим до зміни клубної прописки.

25-річний Джек Гріліш вже перебуває у Манчестері. Сторони узгоджують останні деталі трансферу півзахисника до лав чинних чемпіонів Англії. Очікується, що офіційно про перехід хавбека збірної Англії можуть оголосити навіть сьогодні, інформує Talk Sport.

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Раніше повідомлялося, що Ман Сіті заплатить за Джека 100 млн фунтів. Ця сума стане рекордною в історії Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, Гріліш – вихованець та капітан Астон Вілли, а його контракт з клубом розрахований до 30 червня 2025-го. У минулому сезоні хавбек зіграв 26 матчів в АПЛ – 6 голів та 12 асистів. Влітку Джек став віце-чемпіоном Європи зі збірною Англії.

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