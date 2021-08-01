Манчестер Сіті доведеться задовольнитися трансфером лише однієї суперзірки АПЛ у міжсезоння.

Трансфер Джека Гріліша поставить хрест на мріях "містян" про Харрі Кейна, стверджує MEN.

Астон Вілла домовилася про трансфер спадкоємця Гріліша

Півзахисник Астон Вілли обійдеться чемпіонам Англії у 100 млн фунтів. Орієнтовна ціна форварда Тоттенхема ще більша – 150 млн фунтів. Манчестер Сіті не може дозволити собі такі величезні витрати на двох гравців. Єдиний вихід – продавати власних футболістів основи, щоб поповнити бюджет.

Нагадаємо, Кейн та Гріліш у складі збірної Англії дійшли до фіналу Євро-2020, де поступилися Італії.

10 найдорожчих трансферів за перший місяць міжсезоння – МЮ і Ліверпуль витрусили гаманці в Німеччині