Манчестер Сіті не зможе дозволити собі Кейна після трансферу Гріліша – 250 мільйонів фунтів забагато навіть для шейхів
17:33 - Читать на русском
Манчестер Сіті доведеться задовольнитися трансфером лише однієї суперзірки АПЛ у міжсезоння.
Трансфер Джека Гріліша поставить хрест на мріях "містян" про Харрі Кейна, стверджує MEN.
Астон Вілла домовилася про трансфер спадкоємця Гріліша
Півзахисник Астон Вілли обійдеться чемпіонам Англії у 100 млн фунтів. Орієнтовна ціна форварда Тоттенхема ще більша – 150 млн фунтів. Манчестер Сіті не може дозволити собі такі величезні витрати на двох гравців. Єдиний вихід – продавати власних футболістів основи, щоб поповнити бюджет.
Нагадаємо, Кейн та Гріліш у складі збірної Англії дійшли до фіналу Євро-2020, де поступилися Італії.
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