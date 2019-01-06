Григорій Суркіс пригадав, як запрошував Лобановського в Динамо – легенда не відразу погодився

Шостого січня Валерію Лобановському виповнилося б 80 років. Григорій Суркіс розповів, як запрошував легендарного фахівця очолити Динамо у 1994-му.

"Після того, як Валерій Васильович поїхав працювати за кордон, український футбол дуже потребував тренера такого рівня, і вперше ми з братом виступили з ідеєю повернути Лобановського в Динамо на зборах акціонерів клубу в 1994 році. Вирішено було відрядити до Кувейту до Лобановського багаторічного адміністратора Динамо Олександра Чубарова.

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Той привіз нам прохання Валерія Васильовича – дати йому час на роздуми. З першого разу відповів відмовою. Очевидно, як і в усьому, Метр прорахував ситуацію на кілька ходів вперед – чекав, поки український футбол в цілому і саме Динамо дозріють до того, щоб перед клубом можна було ставити максимальні завдання.

Нарешті Лобановський повідомив про свою готовність до переговорів. Сталося це в кінці вересня 1996-го, після вильоту Динамо з Кубка УЄФА.

Протягом декількох годин спілкування на нашій з братом першої зустрічі, що відбулася в київській квартирі Лобановського, ми обговорили всі головні аспекти. І після того, як були улагоджені юридичні нюанси його контракту в Кувейті, в грудні того ж року, Валерій Васильович повернувся на тренерський місток рідного Динамо.

Керівництво клубу зробило тоді все, щоб інфраструктура відповідала його амбіціям і задачам. Поява Лобановського стало завершальним кроком у побудові команди, яка менше ніж через рік вже обіграла грізну Барселону, а через два з половиною сезони виступала в півфіналі Ліги чемпіонів.

На жаль, Валерій Васильович дуже рано пішов, і я думаю, фахівець такого масштабу, як Лобановський, забезпечив би своїм ідеям і методикою ефективність в будь-яких умовах", – цитує Григорія Суркіса офіційний сайт клубу.

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