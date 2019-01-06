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Капелло: Лобановський брав участь в моєму тренерському становленні, він став творцем великого Динамо

11:29 278 Читать на русском
Капелло: Лобановський брав участь в моєму тренерському становленні, він став творцем великого Динамо
Фабіо Капелло / фото із соцмереж

Легендарний італійський тренер Фабіо Капелло розповів про своє ставлення до Валерія Васильовича Лобановського.

До слова, саме сьогодні виповнилось 80 років від дня народження легендарного українського футболіста та тренера Валерія Васильовича Лобановського.

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"Лобановський був одним з найкращих менеджерів і тренерів у світі. Він зробив дійсно щось нове в футболі. Його команди грали в по-справжньому красивий футбол, з новими ідеями. Він, по суті, став творцем такої великої команди, як київське Динамо.

Людина, яка брала участь в моєму становленні як тренера", – цитує Капелло 360tv.ru.

Нагадаємо, в ролі гравця Лобановський виграв з Динамо одне чемпіонство та Кубок СРСР, а в ролі тренера – 8 чемпіонств та 6 Кубків СРСР, 5 чемпіонських титулів та 3 Кубка України, а також тричі приводив киян до півфіналу Кубка/Ліги чемпіонів.

До слова, сам Капелло теж вигравав чемпіонат з усіма командами, які очолював, за винятком китайського Цзянсу Сунін.

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Теги
Динамо Динамо Фабіо Капелло Фабіо Капелло Валерій Лобановський
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