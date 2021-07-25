"Так, я вже в Одесі. Насправді ситуація дещо складніша. Протягом останніх трьох місяців у мене був досить складний період у житті. У травні почалися проблеми зі здоров'ям у мого 13-річного сина. Я повинен був бути поруч з ним, а сім'ю забрати з собою в Білорусь було неможливо. Тому, мій відхід з Солігорська міг відбутися раніше.

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І це питання ми обговорювали з керівниками клубу. Але на той момент, я зміг впоратися з цими проблемами і ситуація, здавалося б, нормалізувалася. Однак, днів за 10 до гри з Фолою знову виникла проблема у сина. Я змушений був поїхати додому. Тому, перед цією грою мене практично не було з командою. Я приїхав лише напередодні гри.

Допускаю, що в настільки напружений період, коли команда постійно проводить важливі гри, це могло негативно вплинути на гравців. Далі говорити нема про що. Ми програли команді, якій ми не можемо програвати. Після цього, жодних інших варіантів, крім як попрощатися, не залишалося. Я думаю, що зараз від цього рішення виграє і клуб, і я зможу спокійно вирішити свої сімейні проблеми", – цитує Григорчука Football.ua.

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