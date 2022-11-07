"Що стосується пенальті, то вони були різні в наші ворота. Сьогодні другий пенальті, на мій погляд, – це не просто помилка, це якесь рішення захисника, яке не має мати місця в принципі. Такі пенальті у свої ворота ми не повинні отримувати ніколи, бо це було абсолютно неправильне рішення захисника.

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Інші пенальті – було по-різному. Але ж ми не б’ємо пенальті. В нас були матчі, коли нам три пенальті не дали – в грі з Металістом. В наші ворота поставили, а в ті ворота не поставили. Але вже все пройшло. Це те, що зараз нікому не цікаво вже.

Зараз нас цікавить лише набір очок. Потрібно сильно працювати. Якби в нас зараз було 8-9 очок, все було б інакше. Всім було б легше, в першу чергу футболістам. Ви не уявляєте, як зараз їм важко, як вони це все переживають. В нас залишилося 5 матчів. У них ми повинні набрати мінімум 12 очок. В нас просто немає іншого виходу. Ми повинні набирати мінімум 12 очок.

Так, це смішно звучить після того, як ми набрали 3 бали в 10 турах. Але це наше завдання. Ми мусимо це зробити, інакше буде дуже важко. Можна посміятися зараз, але ми розуміємо, що не можемо ставити інше завдання, яким би воно не виглядало смішним", – сказав Григорчук на пресконференції після матчу.

До зимової павзи у "моряків" ще 5 поєдинків – зі Львовом, Металістом та Кривбасом вдома, з Минаєм і Рухом на виїзді.

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