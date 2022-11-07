"Что касается пенальти, то они были разные в наши ворота. Сегодня второй пенальти, на мой взгляд, – это не просто ошибка, это какое-то решение защитника, которое не должно иметь места в принципе. Такие пенальти в свои ворота мы не должны получать никогда, потому что это было совершенно неправильное решение защитника.

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Остальные пенальти – было по-разному. Но ведь мы не бьем пенальти. У нас были матчи, когда нам три пенальти не дали – в игре с Металлистом. В наши ворота поставили, а в эти ворота не поставили. Но уже все прошло. Это то, что сейчас никому уже не интересно.

Сейчас нас интересует только набор очков. Надо сильно работать. Если бы у нас сейчас было 8-9 очков, все было бы по-другому. Всем было бы легче, прежде всего футболистам. Вы не представляете, как сейчас им тяжело, как они все это переживают. У нас осталось пять матчей. В них мы должны набрать минимум 12 очков. У нас просто нет иного выхода. Мы должны набирать минимум 12 очков.

Да, это смешно звучит после того, как мы набрали 3 балла в 10 турах. Но это наша задача. Мы должны это сделать, иначе будет очень тяжело. Можно посмеяться сейчас, но мы понимаем, что не можем ставить другую задачу, какой бы она ни выглядела смешной", – сказал Григорчук на пресс-конференции после матча.

До зимней паузы у "моряков" еще 5 поединков – со Львовом, Металлистом и Кривбассом дома, с Минаем и Рухом на выезде.