Переговори власника Колоса Андрія Засухи та Романа Григорчука перебувають на завершальній стадії, тож наставник може очолити клуб з Ковалівки вже у найближчі дні, повідомляє Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Колос знову залишився без тренера – на гру з Шахтарем команду вивів новий фахівець

Таким чином, клуб відійде від свого звичного курсу – з 2014 року Колос очолював Руслан Костишин, з яким ковалівці пройшли шлях від аматорського колективу чемпіонату Київської області до клубу рівня УПЛ та учасника єврокубків. Після його відставки обов'язки головного тренера виконував його асистент Сергій Кузнєцов, а на сьогоднішній матч з Шахтарем Колос вийшов під керівництвом Ярослава Вишняка.

Нагадаємо, останнім клубом Григорчука був солігорський Шахтар, який він покинув у липні 2021 року і з цього часу залишався без роботи.

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