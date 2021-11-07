Переговоры владельца Колоса Андрея Засухи и Романа Григорчука находятся на завершающей стадии, так что наставник может возглавить клуб из Ковалёвки уже в ближайшие дни, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Колос снова остался без тренера – на игру с Шахтером команду вывел новый специалист

Таким образом, клуб отойдет от своего привычного курса – с 2014 года Колос возглавлял Руслан Костышин, с которым ковалёвцы прошли путь от любительского коллектива чемпионата Киевской области до клуба уровня УПЛ и участника еврокубков. После его отставки обязанности главного тренера исполнял его ассистент Сергей Кузнецов, а на сегодняшний матч с Шахтером Колос вышел под руководством Ярослава Вишняка.

Напомним, последним клубом Григорчука был солигорский Шахтер, который он покинул в июле 2021 года, и с этого времени оставался без работы.

Колос: життя після Костишина існує, або Ковалівку врятує тільки один тренер – ви всі його знаєте