Недавно одесскую команду снова возглавил Роман Григорчук. Похоже, специалист не прочь видеть в составе своих давних знакомых.

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По информации Meta-ratings, к Черноморцу может присоединиться голкипер СК Днепр-1 Евгений Паст. В настоящее время продолжаются переговоры между клубами. Одесситы рассчитывают совершить трансфер до вылета команды на первый зимний сбор.

Кстати, у Романа Григорчука уже есть опыт работы с Пастом. Евгений был дублером Дмитрия Безотосного во время первой каденции специалиста в Одессе. Тогда Черноморец пережил период расцвета, вершиной которого стало участие в групповом этапе Лиги Европы.

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