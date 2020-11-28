"Я щасливий, ми всі щасливі, я вітаю всіх людей, які хотіли цієї перемоги. Я щасливий тому, що вдалося допомогти тим людям, які давно заслужили. Багато років роблять для цього чемпіонства все, і вони його отримали, це неймовірно. Це величезний імпульс для подальшого розвитку.

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Тут всі розумні керівники, все прекрасно розуміють, у них великі цілі. Вони розуміють, що нам потрібно не піддаватись жодним емоціям. Нам потрібно тверезо все оцінити, нам потрібно зробити цілий ряд кроків, щоб влітку в єврокубках бути здатними надовго там затриматися.

Чи залишаюсь в команді? Ми за будь-якого результату не планували прощатись, я не планував йти, тому що у нас була домовленість і контрактні зобов'язання на півтора року, тобто на цю частину чемпіонату і на наступний сезон. Тому все за планом йде в цьому сенсі", – цитує фахівця Прессбол.

Нагадаємо, Григорчук очолив Шахтар у вересні, а розпочали сезон солігорці під керівництвом ще одного українця Юрія Вернидуба.

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