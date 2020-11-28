Мілевський підтвердив, що покидає Динамо Брест – форвард "грюкнув дверима" ефектним голом
16:39 - Читать на русском
Екс-нападник збірної України Артем Мілевський провів свій останній матч за брестське Динамо.
"Радий, що завершую кар'єру в брестському Динамо, забивши сьогодні. Чи завершена кар'єра футболіста? Ні, не закінчена, все ще попереду", – цитує Мілевського SPORT.TUT.BY.
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В останньому турі чемпіонату Білорусі Динамо Брест впевнено переграло Німан (3:1), а 35-річний Артем забив один із голів. За підсумками місцевої першості динамівці фінішували на 4-й сходинці.
За чутками, Мілевський веде перемовини з кількома українськими клубами.
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