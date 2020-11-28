"Радий, що завершую кар'єру в брестському Динамо, забивши сьогодні. Чи завершена кар'єра футболіста? Ні, не закінчена, все ще попереду", – цитує Мілевського SPORT.TUT.BY.

Кополовець прокоментував інтерес Миная до Мілевського

В останньому турі чемпіонату Білорусі Динамо Брест впевнено переграло Німан (3:1), а 35-річний Артем забив один із голів. За підсумками місцевої першості динамівці фінішували на 4-й сходинці.

За чутками, Мілевський веде перемовини з кількома українськими клубами.

Григорчук зробив Шахтар чемпіоном Білорусі з трилером фінальних хвилин, гол Мілевського не врятував сезон Динамо-Брест