"Я счастлив, мы все счастливы, я поздравляю всех людей, которые хотели этой победы. Я счастлив тому, что удалось помочь тем людям, которые давно заслужили. Много лет делают для этого чемпионства все, и они его завоевали, это невероятно. Это огромный импульс для дальнейшего развития.

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Все умные руководители, все прекрасно понимают, у них большие цели. Они понимают, что нам нужно не поддаваться никаким эмоциям. Нам нужно трезво все оценить, нам нужно сделать целый ряд шагов, чтобы летом в еврокубках быть способными надолго там задержаться.

Остаюсь ли в команде? Мы при любом результате не планировали прощаться, я не планировал идти, потому что у нас была договоренность и контрактные обязательства на полтора года, то есть на эту часть чемпионата и на следующий сезон. Поэтому все по плану идет в этом смысле", – цитирует специалиста Прессбол.

Напомним, Григорчук возглавил Шахтер в сентябре, а начали сезон солигорцы под руководством еще одного украинца Юрия Вернидуба.

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