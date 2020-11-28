У чемпіонаті Білорусі були зіграні матчі заключного 30-го туру. Читайте звіти про найцікавіші поєдинки за участі українців на "Футбол 24".

Чемпіонат Білорусі, 30-й тур

Динамо-Брест – Німан – 3:1

Голи: Гордійчук, 22, Мілевський, 67, Биков, 90+4 – Юзепчук, 21 (АГ)

Шахтар С – ФК Мінськ – 4:2

Голи: Кендиш, 24, Архіпов, 72, 90+9, Бєгунов, 90+2 – Жердєв, 18, Шрамченко, 52

Динамо-Брест, який минулого сезону тріумфував у Білорусі, в поточній кампанії не зумів захистити свій титул. В останньому турі команда приймала Німан. Мілевський та Хачеріді вийшли у старті, Нойка не було навіть у заявці. Для українців матч розпочинався невдало, адже їхній одноклубник відзначився автоголом. Вже за хвилину Динамо розпочало камбек, забивши тричі у відповідь. Другим м'ячем відзначився Артем Мілевський, для якого це був 6 гол в сезоні. 3:1 – брестська команда фінішує четвертою, а Німан завершив п'ятим.

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Для іншого українця – тренера солігорського Шахтаря Романа Григорчука – сезон завершився на мажорній ноті. Його команда у заключному турі перестріляла ФК Мінськ з рахунком 4:2, забивши два переможні голи вже у компенсований арбітром час. Неймовірна звитяга, адже БАТЕ до останнього йшов першим, проте в 30-му турі розписав нульову нічию з мінським Динамо.

Солігорський Шахтар українського фахівця скористався шаленим подарунком та став чемпіоном Білорусі у сезоні 2020, випередивши БАТЕ лише на один пункт. Варто відзначити, що Григорчук у розпал сезону замінив на тренерському містку Юрія Вернидуба.

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