Гресь: Нормальні футбольні країни завтра почнуть грати у футбол, а ми ще вчимося його планувати

Відомий аналітик Євген Гресь, який також представляє клуб Ворскла, порівняв планування розкладу матчів УПЛ з чемпіонатом Бельгії.

"Сім перших турів чемпіонату Бельгії вже розписані по днях і по годинах. Там теж є багаті і бідні клуби. Телебачення там є. В єврокубках хтось бере участь. Там можна щось планувати. Програму тренувань, похід на стадіон. Неважливо, що саме – просто є система.

Поки точно не знаю, що в інших чемпіонатах – за Бельгією пильно стежу, бо там грає багато наших футболістів і кандидатів в збірну України. Але знаю, що у нас нічого не змінюється. Не знаю, коли у Ворскли гра в кінці липня, а в Бельгії знають – коли в середині вересня. Начебто приїхав до нас фахівець зі Швейцарії, а все одно нічого не змінюється. Треба йому, напевно, час, щоб зрозуміти, хто і що тут вирішує.

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У когось відпустка добігає кінця, у когось вона тільки почалася. Але нормальні футбольні країни завтра тільки почнуть грати у футбол. А ми все ще вчимося його планувати", – написав Гресь на своїй сторінці у фейсбук.