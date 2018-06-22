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Гресь: Нормальные футбольные страны завтра начнут играть в футбол, а мы еще учимся планировать

13 июня 20:46 407 Читати українською
Гресь: Нормальные футбольные страны завтра начнут играть в футбол, а мы еще учимся планировать
Евгений Гресь / Фото ФК Ворскла

Известный аналитик Евгений Гресь, который также представляет клуб Ворскла, сравнил планирования расписания матчей УПЛ с чемпионатом Бельгии.

"Семь первых туров чемпионата Бельгии уже расписаны по дням и по часам. Там тоже есть богатые и бедные клубы. Телевидение там есть. В еврокубках кто-то участвует. Там можно что-то планировать. Программу тренировок, поход на стадион. Неважно что именно – просто есть система.

Пока точно не знаю, что в других чемпионатах – по Бельгии пристально слежу, потому что там играет много наших футболистов и кандидатов в сборную Украины. Но знаю, что у нас ничего не меняется. Не знаю, когда у Ворсклы игра в конце июля, а в Бельгии знают – когда в середине сентября. Вроде приехал к нам специалист из Швейцарии, а все равно ничего не меняется. Надо ему, наверное, время, чтобы понять, кто и что здесь решает.

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У кого-то отпуск подходит к концу, у кого-то он только начался. Но нормальные футбольные страны завтра только начнут играть в футбол. А мы все еще учимся его планировать", – написал Гресь на своей странице в фейсбук.

Теги
Ворскла Ворскла Бельгия Томас Гримм Евгений Гресь
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