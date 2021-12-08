"Для першого рядка у групі нас влаштує лише перемога. У нас завжди виступають найкращі гравці, тому й завтра побачимо найсильніших на полі. Ми усвідомлюємо, що граємо проти класного суперника, тому сподіваємося на гідну гру.

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Атмосфера у команді хороша. Знаємо, що завтра буде важка гра, і ми не знаємо, який буде підсумок. Але націлені на позитивний результат і хочемо показати гарну гру", – цитує Кнутсена офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги конференцій відбудеться вже завтра, 9 грудня, у Запоріжжі. Початок зустрічі о 19:45.

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