Наставник Буде-Глимт Кьетил Кнутсен поделился ожиданиями от матча с луганцами в последнем туре третьего по силе евротурнира.

"Для первой строчки в группе нас устроит только победа. У нас всегда выступают лучшие игроки, поэтому и завтра увидим сильнейших на поле. Мы отдаем себе отчет, что играем против классного соперника, поэтому надеемся на достойную игру.

"Премиальных у нас нет": Скрипник раскрыл финансовую ситуацию в Заре

Атмосфера в команде хорошая. Знаем, что завтра будет трудная игра, и мы не знаем, какой будет исход. Но нацелены на положительный результат и хотим показать хорошую игру", – цитирует Кнутсена официальный сайт Зари.

Напомним, поединок 6-го тура группового этапа Лиги конференций состоится уже завтра, 9 декабря, в Запорожье. Начало встречи в 19:45.

"Шахтар догрався": після провалу в ЛЧ "гірників" відправляють у Краматорськ, а Шериф днями розбіжиться