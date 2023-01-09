Рвали волосся і стискали геніталії – відео бійки зірок Барселони та Атлетіко, яка завершилася двома червоними
Матч 16-го туру Ла Ліги Атлетіко – Барселона (0:1) завершився скандалом.
Вже у компенсований час з емоціями не впоралися захисник мадридців Стефан Савіч та форвард каталонців Ферран Торрес. Після ігрового єдиноборства вони вирішили продовжити свою дуель не за спортивними правилами.
Атлетіко – Барселона – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Сутичка більше нагадувала брудну боротьбу. Торрес тягав опонента за волосся, а Савіч відповів тим, що стиснув геніталії іспанця. Зрештою, арбітр покарав обох хуліганів червоними картками.
Нагадаємо, Барселона здобула мінімальну перемогу завдяки голу Усмана Дембеле ще в першому таймі та стала одноосібним лідером Ла Ліги. Водночас Атлетіко за підсумками туру випав із зони Ліги чемпіонів.
Барселона втримала важку перемогу над Атлетіко, ставши одноосібним лідером Ла Ліги