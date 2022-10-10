Не лише легенда Арсенала Тьєррі Анрі, а й скаути лондонського клубу з великою охотою стежать за Мудриком. Представники "канонірів" завітали на Сантьяго Бернабеу з метою переглянути 21-річного півзахисника Шахтаря на фоні Реала. Однак для "гірника" той матч не став історією з гарним завершенням. Змарнував кілька нагод і не зумів проявити свою вбивчу реалізацію чи зачарувати якимись іншими діями в атаці. Українець так і залишився з 2+2 за системою гол плюс пас у поточному розіграші Ліги чемпіонів, а його команда мінімально програла, не встоявши під атакувальним "королівським" штормом.

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Відтак увагу скаутів Арсенала перетягнув на себе інший виконавець, здатний зіграти на фланзі. Їх приголомшив такий собі недоторканний у Мадриді уругваєць. Феде Вальверде затьмарив Мудрика і вкотре став зіркою вечора на стадіоні Реала. Поки захисники мадридського клубу прикривали ривки українського вінгера по флангу, сяяв інший персонаж. Його вже називають одним із головних претендентів на звання найкращого півзахисника найближчого десятиліття. Вальверде став справжнім відкриттям для скаутів Арсенала у грі 3 туру ЛЧ.

According to Defensa Central, Arsenal scouts watched Real Madrid vs Shakhtar to see Mykhaylo Mudryk in action but returned to London 'hallucinating' over Federico Valverde's performance.#AFC | Full story here on @F365:https://t.co/WJrUTUzWzs — Jason Soutar (@jbsoutar) October 10, 2022

Його ритм, рухи, фізична здатність швидко долати великі ділянки поля і підвищувати темп за лічені секунди змусили лондонських емісарів залишати нотатки у своїх блокнотах з роззявленим ротом. Британці відзначили, що Реал володіє одним із тих монстрів середньої лінії, які блискуче проявляють найкращі якості у всіх зонах – від свого штрафного до чужого. Феде ідеально підходить під високі вимоги англійської Прем'єр-ліги, що вже відзначав наставник Ліверпуля Юрген Клопп.

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Іспанські журналісти наголошують на тому, що Мудрик усе ж залишив Реалу підстави для подальшого відстежування його персони (Дані Карвахаль навіть назвав його "швидшим, ніж здається", порівнявши з хортом), тоді як Вальверде зачарував представників сенсаційного лідера АПЛ. Проблема в тому, що Реал нікуди не збирається віддавати свою уругвайську перлину.

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