Екс-тренер збірної Хорватії розпочне роботу, як тільки отримає дозвіл на роботу в Англії.

У понеділок, 26 вересня, Уотфорд на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Славена Біліча новим головним тренером команди. Повідомляється, що контракт хорватського фахівця розрахований на півтора року. Зазначається, що екс-наставник збірної Хорватії ще не отримав дозвіл на роботу в Англії.

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Останнім місцем роботи Біліча був китайський Бейцзін Гоань.

Попереднім наставником Уотфорда був Роб Едвардс, якого клуб вирішив звільнити у поточну міжнародну паузу. Під керівництвом Едвардса команда застрягла всередині турнірної таблиці: після десяти турів Уотфорд займає 10-е місце в таблиці Чемпіоншипу.

Свій наступний матч Уотфорд зіграє 2 жовтня зі Сток Сіті на виїзді.

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