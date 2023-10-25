"Перемога над Копенгагеном? Неймовірно. Нам потрібно бути вбивчими, адже у нас було багато контратак. Ми не дали супернику шансів у другому таймі. Перший тайм був дуже поганим, це була не ідеальна, але важлива перемога. Андре Онана активізувався, це був масштабний сейв наприкінці гри.

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Ми повинні були виграти цю гру. Чудовий сейв і перемога, присвячену серу Боббі Чарльтону та його родині. Це був важкий тиждень для нас: виїзд до Шеффілд Юнайтед, втрата сера Боббі. Це вплинуло на роздягальню. Але я дуже радий, що сьогодні ми змогли перемогти.

Фанати скандували моє прізвище? Це неймовірно. Коли ти не в грі, це підхоплює. Але я справді пишаюся і задоволений тим, як діяв протягом цих 6-12 місяців. Мені дали можливість, я хочу допомогти команді та повернути клуб туди, де він повинен бути", – цитує Магуайра BBC.

Зазначимо, що Манчестер Юнайтед мінімально обіграв Копенгаген (1:0), здобувши першу перемогу в Лізі чемпіонів з 2021 року. Єдиний гол забив Харрі Магуайр, а Онана на останніх секундах парирував пенальті.

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